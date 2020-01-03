Fenerbahçe, Pire’de üçlük yağdırdı

BUGÜN NELER OLDU

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko 4 maçlık yenilgi serisine Pire deplasmanında son verdi. Olympiakos'u deplasmanda 96-87 yenerek 6. galibiyetini alan sarı-lacivertliler, dış sahada ise 9'da 2 yaptı.ikinci yarıda farkı 19'a kadar yükseltti: 61-42. Olympiakos'un 19-4'lük seri ile farkı 4'e indirmesine rağmen rakibinin geri dönüşüne Nando de Colo ile dur diyen F.Bahçe, son bölüme 74-61 önde girdi. Final bölümünde Derrick Williams'ın da skora katkısıyla üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler, son anlarda baskıya karşı çok hata yapsa da maçı 96-87 kazandı.Datome 15 sayı, Sloukas da 14 sayı ve 9 asistle oynadı.