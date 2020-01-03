Son dakika: Fenerbahçe transferi resmen duyurdu! James Nunnally Fenerbahçe Beko'da

Fenerbahçe Beko eski oyuncusu James Nunnally'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz günlerde kadrosunu Malcom Thomas ile güçlendirmişti. Fenerbahçe Beko, sezon başında 3 aylık kontrat imzaladığı Stimac ile de yollarını ayırmıştı.

Son olarak Çin'de Sharks forması giyen James Nunnally, 2016-17 ve 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe forması giymişti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, 2016-17 ve 2017-18 sezonlarında formamızı giyen Birleşik Amerikalı forvet James Nunnally ile 2019-20 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlamıştır.



14 Temmuz 1990 tarihinde San Jose California'da dünyaya gelen James Nunnally, 2.01 boyunda ve hem 2 hem de 3 numaralı pozisyonlarda forma giyiyor.



Bu anlaşmanın kulübümüze ve James Nunnally'e hayırlı olmasını temenni ediyor, sporcumuza sarı-lacivertli formayla başarılar diliyoruz."



JAMES NUNNALLY KİMDİR?

2016 yazında Fenerbahçe'ye transfer olan Nunnally, Fenerbahçe iki Euroleague sezonu yaşadı. Nunnally, özellikle 2017-18 sezonunda oldukça etkili bir performans ortaya koydu. James, 2017-18 sezonunda üç sayı çizgisinin gerisinden %55.4 gibi müthiş bir yüzde yakalamıştı. Nunnally, Fenerbahçe forması giydiği bu süreçte 1 EuroLeague şampiyonluğu yaşadı ve 1 kez de Avrupa ikinciliği başarısında pay sahibi oldu. James, Fenerbahçe'de 2 Türkiye Ligi, 2 de Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları elde etti.



James Nunnally - Fenerbahçe

2018 yazında Fenerbahçe'den ayrılan Nunnally, 2018-19 sezonunun başında bir kez daha NBA macerasına atıldı. Minnesota Timberwolves ve Houston Rockets formaları giyen James, 2019'un Ocak ayında ise Olimpia Milan'a transfer oldu. Milan formasıyla 10 EuroLeague maçında oynayan James, burada 14.1 sayı, 2.9 ribaund, 2.2 asist ortalamaları yakaladı.

2019 yazında Olimpia Milan'dan ayrılan James Nunnally, 2019-20 sezonuna Çin Ligi ekiplerinden Shanghai Sharks ile anlaşarak girmişti.

2 ve 3 numaralı pozisyonlarda forma giyebilen Nunnally, üç sayı çizgisinin gerisinden yakalayabildiği yüzdenin ve çembere gidebilme özelliğinin yanı sıra, takımına sunduğu fiziksel artılarla da dikkat çekiyor.