Barcelona - Anadolu Efes | CANLI

THY Euroleague'de haftanın maçı olarak gösterilen Barcelona-Andaolu Efes mücadelesi nefesleri kesiyor.

1. PERİYOT SONUCU: BARCELONA 19 - 24 ANADOLU EFES

2. PERİYOT OYNANIYOR

BARCELONA 32 - 35 ANADOLU EFES



DEPLASMANDAKİ EN BAŞARILI TAKIM

Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde ilk yarıda elde ettiği 14 galibiyet, 3 yenilgiyle zirvede yer alan Anadolu Efes, deplasmandaki kazanma serisini İspanya'da da sürdürmeye çalışacak. Dış sahadaki son 6 maçını da galip tamamlayan lacivert-beyazlılar, ligin deplasmanda en başarılı ekibi olarak dikkati çekiyor.

BARCELONA İYİ BİR SEZON GEÇİRİYOR

Başantrenör Svetislav Pesic yönetimindeki Barcelona ise iyi bir dönem geçiriyor. Ligin ilk yarısını 13 galibiyet, 4 yenilgiyle 3. sırada tamamlayan İspanyol ekibi, son hafta beklemediği bir yenilgi yaşadı. Barcelona, 5 maçlık galibiyet serisini geçen hafta bir başka İspanyol ekibi Baskonia karşısında aldığı mağlubiyetle kaybetti.

İLK MAÇI BARÇA KAZANDI

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Barcelona rahat kazandı. Yıldız oyuncusu Shane Larkin'in sakatlığı nedeniyle forma giyemediği maçta Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda rakibine 74-64 mağlup oldu. İki ekip, tarihinde daha önce 32 kez karşılaştı. Bu 32 randevunun 12'sini lacivert-beyazlılar kazanırken, İspanyol ekibi sahadan 20 kez galip ayrıldı.

PLAY-OFF'TA ELEMİŞTİ

Anadolu Efes ile Barcelona geçen sezon play-off etabında karşılaşmış ve çekişmeli geçen seride rakibine 3-2 üstünlük kuran lacivert-beyazlılar, adını Dörtlü Final'e yazdırmıştı.