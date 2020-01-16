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Basketbol 'nde 19. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (), lider forması giyen 'li oldu. Larkin, THY Avrupa Ligi'nin 18'inci haftasında da MVP seçilmişti.

AA Basketbol
Giriş Tarihi: 16.1.2020 16:08
Shane Larkin, THY Avrupa Ligi'nde üst üste 2. kez MVP oldu

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Efes'in İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'ı 88-68 mağlup ettiği karşılaşmada 30 verimlilik puanıyla oynayan Larkin, üst üste 2. kez haftanın MVP'si unvanını elde etti.

ABD'li basketbolcu, karşılaşmada 23 sayı, 4 asist ve 3 ribauntluk performans sergiledi.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde durdurulamıyor

Takımı Barcelona'nın Maccabi FOX'a 92-85 mağlup olduğu karşılaşmada 22 sayı ve 10 ribauntluk performans sergileyen Nikola Mirotic ise 30 verimlilik puanıyla haftanın en değerli ikinci oyuncusu seçildi. İspanyol basketbolcu, Larkin ile aynı verimlilik puanını alsa da takımı yenildiği için haftanın en iyi ikinci oyuncusu oldu.

Panathinaikos forması giyen Deshaun Thomas, Bayern Münih'i 98-83 yendikleri karşılaşmada 28 verimlilik puanıyla oynadı ve MVP sıralamasında 3. sırada yer aldı.

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Shane Larkin, THY Avrupa Ligi'nde üst üste 2. kez MVP oldu
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