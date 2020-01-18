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Euroleague’de haftanın ’si üst üste 3'üncü kez

Turkish Airlines Euroleague’in 20’nci haftasında ’in Amerikalı yıldız basketbolcusu , üst üste 3’üncü kez haftanın en değerli oyuncusu () seçilerek Euroleague tarihine geçti. basketbolcu böylece Euroleague tarihinde bu ödülü üst üste üç hafta kazanan ilk oyuncu olmayı başardı.

DHA Basketbol
Giriş Tarihi: 18.1.2020 13:41 Güncelleme Tarihi: 18.1.2020 13:54 ABONE OL
Euroleague’de haftanın MVP’si üst üste 3'üncü kez Shane Larkin

27 yaşındaki oyun kurucu, dün oynanan karşılaşmada lider Anadolu Efes'in sahasında ASVEL'İ 101-74 mağlup ettiği maçta 28 dakika süre aldı ve bu mücadelede 29 sayı, 7 asist ve 6 ribaundluk performansı ile 45 verimlilik puanı yakalayarak üst üste 3'üncü kez haftanın MVP'si seçilmeyi başardı.

TARİHTE ÜST ÜSTE 3 HAFTA MVP SEÇİLEN İLK OYUNCU

Shane Larkin, Anadolu Efes'in Euroleague'de 18 ve 19'uncu haftalarda sırasıyla Barcelona ve Olimpia Milano karşısında oynadığı müsabakalarda gösterdiği performans nedeniyle haftanın MVP'si ödülüne layık görülmüştü. Birleşik Amerikalı basketbolcu böylece Euroleague tarihinde bu ödülü üst üste üç hafta kazanan ilk oyuncu olmayı başardı.

MAÇ SONUCU Anadolu Efes 101 - 74 Asvel

Larkin'in Barcelona ve Olimpia Milano maçlarındaki istatistikleri şu şekilde:

Barcelona: 26 sayı, 5 ribaund, 5 asist, 2 top çalma, 35 verimlilik puanı

Olimpia Milano: 23 sayı, 3 ribaund, 4 asist, 2 top çalma, 30 verimlilik puanı

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Euroleague’de haftanın MVP’si üst üste 3'üncü kez Shane Larkin
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