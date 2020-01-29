Türk Telekom: 100 - Polski Cukier Torun: 87 (MAÇ SONUCU)

Karşılaşmaya Johnson ve Fall ile etkili başlayan Türk Telekom, Wiltjer'in basketi ile ilk 3 dakikayı 9-2 önde geçti. Polski Cukier Torun'a ilk 5 dakikada sadece 3 sayı şansı tanıyan Türk Telekom, 5. dakika sonunda farkı 12'ye çıkardı: 15-3. Potasını iyi savunan ve rakibini dış atışlara zorlayan Türk Telekom, hızlı hücumlarda Muhammed Baygül ile etkili oldu ve periyodu 30-14 önde tamamladı.

İkinci periyoda iki takım da maça başladıkları 5'lerden tamamen farklı kadrolar ile çıktı. Savunmada etkili olan ve hızlı hücumlarla skor üretmeyi sürdüren Türk Telekom, periyodun ilk 5 dakikalık bölümünü 42-20 önde geçerken, soyunma odasına da 57-31 üstün gitti.

Üçüncü periyoda da etkili başlayan Türk Telekom, ilk 5 dakikalık bölümü 69-46 önde geçti. Wiltjer'in 3 sayılık basketi sonrası skoru 72-48'e getiren Türk Telekom, periyodun son 3 dakikasına girilirken rakibine mola aldırdı. Türk Telekom, periyodu 76-55 üstün bitirdi.

Dördüncü periyoda Türk Telekom, konsantrasyon sorunu ile başladı. Polonya temsilcisi, Gruszecki ve Kulig'in hücumda etkili oyunuyla son 5 dakikaya girilirken farkı 14 sayıya (86-72) düşürdü. Maç kadrosundaki 12 oyuncusu da sayı üreten ve son bölümde farkı koruyan Türk Telekom, karşılaşmayı 100-87 kazandı.

Salon: Ankara

Hakemler: Saverio Lanzarani (İtalya), Marek Kukelcik (Slovakya), Gvidas Gedvilas (Litvanya)

Türk Telekom: Johnson 9, Muhammed Baygül 18, Fall 16, Wiltjer 14, Campbell 15, Polat Kaya 2, Metin Türen 5, Şafak Edge 3, Harris 6, Egemen Güven 6, Enes Taşkıran 3, Efe Beşok 3

Polski Cukier Torun: Hornsby 6, Cel 8, Wright 19, Aminu 11, Gruszecki 8, Diduszko 2, Weaver 7, Perka 7, Schenk 8, Kulig 11

1. Periyot: 30-14

Devre: 57-31

3. Periyot: 76-55