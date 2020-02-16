NBA All Star 2020'de smaç şampiyonu Derrick Jones oldu

Bu yıl 69. kez düzenlenen NBA All Star 2020'de ilk gün Yükselen Yıldızlar maçı oynanmıştı. Amerika Karması'nın Dünya Karması'nı 151-131 yendiği karşılaşmayla başlayan organizasyonun ikinci gününde ise yarışmalar düzenlendi.

Chicago'nun ev sahipliği yaptığı NBA All Star 2020'de herkesin merakla beklediği smaç yarışması gecenin en keyifli mücadelesine sahne oldu.

SMAÇ YARIŞMASINI JONES KAZANDI

Smaç yarışmasında bu yıl 2008 şampiyonu Dwight Howard (Los Angeles Lakers), Aaron Gordon (Orlando Magic), Derrick Jones (Miami Heat) ve Pat Connaughton (Milwaukee Bucks) yer aldı. Büyük çekişmeye sahne olan yarışmanın finali, oyuncuların 50 tam puan alması sonucu iki defa uzatmaya gitti. 6'ncı haklar sonunda 48 puan alan Jones, 47 puanda kalan Gordon'ın önünde kariyerinin ilk smaç şampiyonluğuna ulaştı. Gordon 2016'dan sonra bir kez daha kaybetti.

Gordon'ın ikinci olması, tribünlerdeki ve sosyal medyada görüşlerini paylaşan basketbolseverlerin tepkisini çekti.

Zach LaVine ile finalde karşılaştığı 2016'da da rakibinden daha özgün smaçlar yapmasına karşın kupayı alamayan Gordon, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "İki kupam olması gerekiyormuş gibi hissediyorum. Smaç yarışmasına bir daha katılmayacağım. Bundan sonra 3 sayı yarışmasını kazanmayı deneyeceğim." ifadelerini kullandı.

3 sayı yarışmasında ise Joe Harris (Brooklyn Nets), Davis Bertans (Washington Wizards), Devonte Graham (Charlotte Hornets), Buddy Hield (Sacramento Kings), Zach LaVine (Chicago Bulls), Duncan Robinson (Miami Heat), Trae Young (Atlanta Hawks) ve Devin Booker (Phoenix Suns) mücadele etti. 3 sayı yarışmasının finalinde, 2018 şampiyonu Devin Booker (Phoenix Suns) ile Buddy Hield (Sacramento Kings) karşılaştı. Son topu baskete çevirerek puanını 27'ye çıkaran Hield, bir puan farkla yarışmadaki ilk şampiyonluğunu elde etti.

Uzun ile kısa oyuncuları karşı karşıya getiren yetenek yarışmasını ise Miami Heat'ten Bam Adebayo kazandı.