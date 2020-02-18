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Basketbolun ’u olacağız

, Playmouth Raiders Kulübü'nü satın alan 'i konuşuyor. BAU Global Başkanı Enver Yücel, "Bir liman kenti olan nasıl dünya markası olduysa Playmouth'un da basketbolda aynı başarıyı göstereceğine inanıyorum" dedi

Giriş Tarihi: 18.2.2020 ABONE OL
Basketbolun Liverpool’u olacağız
BAU Global Başkanı Enver Yücel ve İngiltere'deki BAU Global üyesi MLA College, Britanya Basketbol Ligi takımlarından Playmouth Raiders'ın yatırım ortağı oldu. İmzadan sonra Raiders'ın Leicester Raiders ile oynadığı maçı da izleyen Enver Yücel, Playmouth'un başta basketbol olmak üzere spordaki potansiyelini açığa çıkarmak için destek vereceklerini belirtirken, "Bir liman kenti olan Liverpool nasıl bir futbol markasına dönüştüyse, bir diğer liman kenti Playmouth'un da basketbolda marka olacağına inanıyorum" dedi.
Raiders taraftarlarına da seslenen Yücel, "40 yılı aşkın bir süredir eğitim, spor, kültür ve sanat ile uğraşıyorum. Global bir eğitim grubuyuz. Playmouth'ta kalıcı olmaya geldik. Hedefimiz BBL'de şampiyonluk olacaktır. Bunu başaracağımıza inanıyorum. Çünkü başarmak bizim karakterimizde var. Bu yolda yürümeye var mısınız" diye konuştu.

TECRÜBEMİZİ PAYLAŞACAĞIZ
Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurulları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ise Bahçeşehir Koleji SK ile Playmouth Raiders arasında gerçekleşecek projelerin kapısının aralandığını belirterek, "Basketboldaki Türk tecrübesini Playmouth'a taşıyacağız. Ayrıca buradaki spor alanlarındaki eğitimlerden faydalanmak istiyoruz" dedi.
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