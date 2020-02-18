Basketbolun Liverpool’u olacağız

BUGÜN NELER OLDU

BAU Global Başkanı Enver Yücel ve İngiltere'deki BAU Global üyesi MLA College, Britanya Basketbol Ligi takımlarından Playmouth Raiders'ın yatırım ortağı oldu. İmzadan sonra Raiders'ın Leicester Raiders ile oynadığı maçı da izleyen Enver Yücel, Playmouth'un başta basketbol olmak üzere spordaki potansiyelini açığa çıkarmak için destek vereceklerini belirtirken, "dedi.Raiders taraftarlarına da seslenen Yücel, "40 yılı aşkın bir süredir eğitim, spor, kültür ve sanat ile uğraşıyorum. Global bir eğitim grubuyuz. Playmouth'ta kalıcı olmaya geldik. Hedefimiz BBL'de şampiyonluk olacaktır. Bunu başaracağımıza inanıyorum. Çünkü başarmak bizim karakterimizde var. Bu yolda yürümeye var mısınız" diye konuştu.Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurulları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ise Bahçeşehir Koleji SK ile Playmouth Raiders arasında gerçekleşecek projelerin kapısının aralandığını belirterek, "Basketboldaki Türk tecrübesini Playmouth'a taşıyacağız. Ayrıca buradaki spor alanlarındaki eğitimlerden faydalanmak istiyoruz" dedi.