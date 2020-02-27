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THY Avrupa Ligi'nde müthiş bir sezon geçiren ve liderlik koltuğunda oturan , 26. hafta mücadelesinde deplasmanda 'e konuk oluyor. 25 maçta 22 galibiyet alarak zirvede yer alan 'ın öğrencileri, bu sezon sadece 9 kez kazanan Alman ekibi karşısına da zafer parolasıyla çıkıyor. ALBA Berlin-Anadolu Efes karşılaşmasını sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 27.2.2020 21:55 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 22:41 ABONE OL
CANLI | ALBA Berlin - Anadolu Efes

Avrupa basketbolunun 1 numaralı organizasyonu olan THY Avrupa Ligi'nde sezonun flaş takımı olan Anadolu Efes, aldığı 22 galibiyet 3 mağlubiyetle çeyrek finali garantileyen tek takım konumunda. Alman ekibi ALBA Berlin ise 9 galibiyet 16 mağlubiyetle 14. sırada.

ALBA Berlin - Anadolu Efes
ALBA Berlin 21-32 Anadolu Efes | İlk çeyrek sonucu
ALBA Berlin 47-50 Anadolu Efes | İlk yarı sonucu

Mercedes-Benz Arena'da oynanacak maç 22.00'de başladı ve mücadele beın Sports Haber'den naklen yayınlanıyor. Oynadığı son 10 maçı kazanan Anadolu Efes seriyi sürdürmenin peşinde.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Anadolu Efes 106-105 kazanmıştı.

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