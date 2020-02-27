CANLI | ALBA Berlin - Anadolu Efes

Avrupa basketbolunun 1 numaralı organizasyonu olan THY Avrupa Ligi'nde sezonun flaş takımı olan Anadolu Efes, aldığı 22 galibiyet 3 mağlubiyetle çeyrek finali garantileyen tek takım konumunda. Alman ekibi ALBA Berlin ise 9 galibiyet 16 mağlubiyetle 14. sırada.

ALBA Berlin - Anadolu Efes

ALBA Berlin 21-32 Anadolu Efes | İlk çeyrek sonucu

ALBA Berlin 47-50 Anadolu Efes | İlk yarı sonucu

Mercedes-Benz Arena'da oynanacak maç 22.00'de başladı ve mücadele beın Sports Haber'den naklen yayınlanıyor. Oynadığı son 10 maçı kazanan Anadolu Efes seriyi sürdürmenin peşinde.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Anadolu Efes 106-105 kazanmıştı.