THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko'nun rakibi Kızılyıldız

THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Fenerbahçe Beko, Sırp ekibi Kızılyıldız'ı konuk ediyor. 20.45'te başlayacak ve Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşmayı Juan Carlos Garcia, Spiros Gkontas, Gytis Vilius hakem üçlüsü yönetecek. Müsabaka beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak.

THY Avrupa Ligi'nde 12 galibiyet, 14 mağlubiyetle haftaya 9. sırada giren sarı-lacivertliler, bu kulvardaki son karşılaşmasında İspanya'nın Valencia takımını deplasmanda 93-86'lık skorla geçti.

AVRUPA'DA 536. MAÇ

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 536. mücadelesine çıkıyor.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa'da oynadığı 535 karşılaşmada 307 galibiyet elde etti, 228 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 333 maçın 196'sını kazandı, 137'sinde sahadan mağlup ayrıldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Sırbistan'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 68-56'lık skorla kazanmıştı.