Bellona Kayseri yabancılarını gönderdi

Bellona Kayseri Basketbol İdari Menajeri Fikri Gençaslan, öncelikle yabancı oyuncularını ülkelerine gönderdiklerini ardından da yerli oyuncuları memleketlerine uğurladıklarını söyledi.



Sözleşmelerin askıya alındığını ifade eden Fikri Gençaslan, "Kadromuzda bulunan Kennedy Burke ile Kaela Daws Davis Amerika'ya Luca Ivankovic Sırbistan'a, Ann Wauters de Belçika'ya gönderildi. Ayrıca yerli oyuncularımız da memleketlerine gönderildi. Bu oyuncularımız hepsinin sözleşmesi donduruldu. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun vereceği karara göre sözleşmelerin gereği yapılacak" dedi.



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