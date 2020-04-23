Bana gelen teklif yok

Fenerbahçe camiası, Zeljko Obradovic'e yeni teklif yapıldığı iddiası ile heyecanlanırken Sırp başantrenör konuyu yalanladı. Sabah Spor, deneyimli çalıştırıcınınbilgisine ulaştı. Obradovic de yaptığı açıklamada, "2020 Haziran ayına kadar Fenerbahçe Beko'nun koçuyum ve Fenerbahçe'nin çıkarları için en iyisini yapmaya çalışıyorum.yorumu ile yönetime de mesaj verdi.Fenerbahçe'nin Belçika 2'nci Lig ekibi Westerlo'ya kiraladığı Berke Özer, Türkiye'ye geldi. Belçika'da yaşayan 328 Türk vatandaşıyla birlikte Trabzon'a inen 19 yaşındaki kaleci, 14 günlük karantina sürecini Gümüşhane'deki yurtta geçirecek.