8’li fınal tek şehirde

Avrupa Ligi CEO'su Jordi Bertomeu, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonda kalan 54 maçın oynanacağını ve şampiyonun da Sekizli Finaller ile belli olacağını açıkladı. Kalan 6 haftadaki bütün maçlar 4- 26 Temmuz arasında oynanacak, şehir ise 24 Mayıs'a kadar belirlenecek.Favori şehirler Atina, Moskova, Vilnius ve Kaunas (Litvanya),Ayrıca lig tekrar oynanana kadar maaş ödemeleri de ertelendi. Sezonun başlaması halinde ise, 15 Ağustos'a kadar maaşların %85'inin ödenmesi zorunluluğu getirildi.İRLANDA Kulübü Drogheda United, Türkiye'nin gönderdiği, Koronavirüs salgınıyla mücadelede kullanılan koruyucu ekipmanlar için, Osmanlı'nın 173 yıl önce kıtlık zamanında ülkeye yaptığı yardımı hatırlatarak teşekkür etti. Armasında ay-yıldız bulunan Drogheda United'ın Twitter sayfasında Türkiye'den gönderilen malzemelerin fotoğrafıyla beraber paylaşılan notta "Türk devleti 1847'deki kıtlık sırasında İrlanda'ya 3 gemi gıda göndermişti. Bu hafta aynı devlet, İrlanda'ya kişisel koruyucu ekipman içeren bir kargoyu hediye olarak gönderdi" denildi.