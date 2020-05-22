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'ın efsane başantrenörü hayatını kaybetti

Amerikan () ekiplerinden 'ın eski başantrenörü , 78 yaşında hayatını kaybetti.

AA Basketbol
Giriş Tarihi: 22.5.2020 18:19 Son Güncelleme: 22.5.2020 18:29 ABONE OL
Utah Jazz'ın efsane başantrenörü Jerry Sloan hayatını kaybetti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Utah Jazz'ın eski başantrenörü Jerry Sloan, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Utah Jazz'ı 23 sezon çalıştıran Sloan'ın parkinson ve demans hastalıklarının getirdiği komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

1988-2011 yılları arasında Utah Jazz'da görev alan Sloan, takımını 19 kez play-off'lara taşırken, aldığı 1221 galibiyetle "NBA'de en fazla normal sezon maçı kazanan başantrenörler" listesinde 4. sırada bulunuyordu.


TBF BAŞKANI HİDAYET TÜRKOĞLU'NDAN JERRY SLOAN İÇİN TAZİYE MESAJI
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 78 yaşında hayatını kaybeden Utah Jazz'ın efsane başantrenörü Jerry Sloan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sloan ailesine başsağlığı diliyorum. Huzur içinde yat koç." ifadelerini kullandı.

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Utah Jazz'ın efsane başantrenörü Jerry Sloan hayatını kaybetti
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