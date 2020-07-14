Kasapoğlu, Cedi’yi ağırladı

NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, Instagram yayınında bir araya gelme konusunda sözleştiği Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Ankara'da buluştu. Güne masa tenisi oynayarak başlayan Kasapoğlu ve Cedi daha sonra Ankara turuna çıktı.ve yürüyüş yapan ikili, vatandaşların da büyük ilgisini gördü. Ardından Eymir Gölü kenarında bisiklet süren Kasapoğlu ve milli basketbolcu,Yemek molasında Kasapoğlu, Cedi'ye kokoreç ikram ederken, ikilinin son durağı Ankara kalesi oldu ve burada içilen Türk kahvesi ve müzik keyfi ile tur bitti.ODTÜ Kürek Takımı ile göle açılıp kürek çeken Bakan Kasapoğlu ve Cedi, birlikte hem bisiklete bindi hem de basketbol oynayarak keyifli vakit geçirdi.