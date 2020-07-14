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Kasapoğlu, Cedi’yi ağırladı

Giriş Tarihi: 14.7.2020 ABONE OL
Kasapoğlu, Cedi’yi ağırladı
NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, Instagram yayınında bir araya gelme konusunda sözleştiği Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Ankara'da buluştu. Güne masa tenisi oynayarak başlayan Kasapoğlu ve Cedi daha sonra Ankara turuna çıktı. Anıttepe Yaşam Boyu Koşu Parkuru'nda gençlerle 3x3 basketbol oynayan ve yürüyüş yapan ikili, vatandaşların da büyük ilgisini gördü. Ardından Eymir Gölü kenarında bisiklet süren Kasapoğlu ve milli basketbolcu, ODTÜ Kürek Takımı ile de göle açılıp kürek çekti. Yemek molasında Kasapoğlu, Cedi'ye kokoreç ikram ederken, ikilinin son durağı Ankara kalesi oldu ve burada içilen Türk kahvesi ve müzik keyfi ile tur bitti.
ODTÜ Kürek Takımı ile göle açılıp kürek çeken Bakan Kasapoğlu ve Cedi, birlikte hem bisiklete bindi hem de basketbol oynayarak keyifli vakit geçirdi.

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Kasapoğlu, Cedi’yi ağırladı
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