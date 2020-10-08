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Son dakika: Avrupa Elemeleri 'de oynanacak!

, Erkekler ve 'nin 'de oynanacağını açıkladı.

Giriş Tarihi: 8.10.2020 17:09 Son Güncelleme: 8.10.2020 17:28 ABONE OL
Son dakika: FIBA Avrupa Elemeleri Türkiye'de oynanacak!

FIBA, Erkekler ve Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri kasım penceresinin ev sahibi şehirlerini duyurdu. Buna göre Türkiye, kadınlarda ve erkeklerde yer aldığı grupların ev sahipliğini yapacak.

FIBA Avrupa Yönetim Kurulu, korona virüs nedeniyle fanus düzeninde organize edilecek Erkekler ve Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri kasım penceresinin ev sahibi şehirlerini açıkladı. Buna göre Türkiye, kadınlarda ve erkeklerde yer aldığı grupların ev sahipliğini yapacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun bugüne kadar düzenlemiş olduğu FIBA organizasyonunu da göz önünde bulundurarak başvuruyu kabul eden FIBA Avrupa Yönetim Kurulu, müsabakaların İstanbul'da oynanmasına karar verdi.

Buna göre; 13-16 Kasım 2020 tarihleri arasında ev sahipliği yapılacak Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri karşılaşmaları şu şekilde:

E Grubu

Türkiye - Arnavutluk

Litvanya - Sırbistan

Türkiye - Sırbistan

Arnavutluk - Litvanya

26-29 Kasım 2020 tarihleri arasında ev sahipliği yapılacak Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri karşılaşmaları ise şöyle:

D Grubu

Türkiye - Hırvatistan

Hollanda - İsveç

İsveç - Hırvatistan

Türkiye - Hollanda

Erkeklerde, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası, 24 takımın katılımı ile 1-18 Eylül 2022 tarihleri arasında Almanya, Çek Cumhuriyeti, Gürcistan ve İtalya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek olup, şampiyonanın final grubu Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenecek.

Dörder takımlı sekiz gruptan oluşan FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ev sahibi dört ülkenin bulunduğu gruplar haricindeki gruplarda, ilk üçe giren takımlar Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak. Ev sahibinin bulunduğu gruplarda ise ev sahibi ülkenin dışında en iyi iki takım Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.

Kadınlarda, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası, 16 takımın katılımı ile 17-27 Haziran 2021 tarihleri arasında Fransa ve İspanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek. Şampiyonanın finalleri ise Fransa'nın Paris şehrinde düzenlenecek.

FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri dörder takımlı altı grup ve üçer takımlı üç grup olmak üzere; toplamda dokuz gruptan oluşuyor. Avrupa Şampiyonası'na, dokuz grup birincisi ile beş, en iyi grup ikincisi katılmaya hak kazanacak. Bir grup içindeki sıralamaları belirlemek için tüm maçlar dikkate alınacak. Dokuz gruptan en iyi ikinci sırayı alan beş takımı belirlemek için, dört takımdan oluşan gruplarda 4. sıradaki takımlara karşı alınan sonuçlar, takımları benzer şekilde karşılaştırmak için dikkate alınmayacak.

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Son dakika: FIBA Avrupa Elemeleri Türkiye'de oynanacak!
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