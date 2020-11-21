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son çeyrekteki gayreti yetmedi! 94-89 Türk Telekom

’nin 9. haftasında sahasında, 'u ağırladı. Sarı kırmızılı takım sahadan 94-89'luk skorla galip ayrıldı.

Giriş Tarihi: 21.11.2020 21:26 ABONE OL
Türk Telekom son çeyrekteki gayreti yetmedi! Galatasaray 94-89 Türk Telekom

ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray sahasında, Türk Telekom'u 94-89 mağlup etti.

Galatasaray üst üste bulduğu basketlerle maça hızlı başladı. Galatasaray'da dışarıdan 9 sayı üreten Yiğit Arslan ve pota altında ürettiği 6 sayıyla dikkat çeken genç isim Berke Atar oldu. Galatasaray ilk periyodu 13 sayı farkla önde bitirdi: 31-18.

İkinci çeyreğe de iyi bir başlangıç yapan Galatasaray ilk beş dakikayı 10-0 lık seriyle geçti. İkinci periyodun geri kalanında da üstünlüğünü koruyan ev sahibi Galatasaray soyunma odasına 52-29 üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyrekte daha etkili bir oyun ortaya koyan Türk Telekom, periyot sonunda farkı 13 sayıya indirdi: 70-57.

Son çeyreğin ilk dakikalarında iki takım da karşılıklı sayılar buldu. Konuk ekip ilerleyen dakikalardaki çabası farkı düşürse de Galatasaray salondan 94-89 galip ayrılmayı başardı.

Mücadeleyi, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de takip etti.

1.Periyot: 31-18

Devre: 52-29

3.Periyot: 70-57

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Türk Telekom son çeyrekteki gayreti yetmedi! Galatasaray 94-89 Türk Telekom
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