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, ABD'li forvet oyuncusu 'i kadrosuna dahil etti. McCoughtry, 2010 ve 2014 yıllarında ise milli takım formasıyla FIBA Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

AA
Giriş Tarihi: 8.1.2021 19:55 Son Güncelleme: 8.1.2021 19:57 ABONE OL
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Angel McCoughtry'i transfer etti

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 1,85 metre boyundaki McCoughtry sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere sözleşme imzaladı.

2009 yılında Atlanta Dream'den birinci sırada draft olarak WNBA'ye adım atan Angel McCoughtry, 11 sezon Atlanta forması giydi. Las Vegas'ta da oynayan McCoughtry, ABD Milli Takımı'nın 2012 ve 2016 Olimpiyat Oyunları'nda da kadroda yer aldı.

McCoughtry, 2010 ve 2014 yıllarında ise milli takım formasıyla FIBA Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Avrupa kariyerine 2009-2010 sezonunda Slovakya takımı Good Angels Kosice ile başlayan ABD'li basketbolcu, 2010-2011'da Macar ekibi Sopron forması giydi. 2011-2012'de Fenerbahçe'ye transfer olan McCoughtry, sarı-lacivertli formayla 2 lig şampiyonluk sevincine ortak oldu.

McCoughtry, 2015-2016'da Mersin Büyükşehir Belediyespor ve sonraki dört sezon ise Rusya'nın Dinamo Kursk takımında görev aldı.

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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Angel McCoughtry'i transfer etti
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