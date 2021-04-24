Ender Arslan gözyaşlarıyla veda etti

Bugüne kadar bir çok başarıya imza atan Arslan için hazırlanan video tribündeki ailesini de duygulandırdı. Maç öncesi duygularını aktaran Arslan, "Tabi duygularım çok karışık. Son maçıma çıkıyorum. Uzun yıllar hep aynı güzel bir kariyerle oyunuma son veriyorum. Son maçım, sıradan bir maç olarak görüyorum. Son maçımdan keyif almak istiyorum. İlk planım ailemle güzel bir tatil yapmak, daha sonra antrenörlük planlarım var" dedi.