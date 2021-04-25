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Giriş Tarihi: 25.4.2021 12:18 Son Güncelleme: 25.4.2021 12:19

'ten üst üste 9. galibiyet!

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New York Knicks'ten üst üste 9. galibiyet!

NBA'de , Toronto 'ı 120-103 yenerek üst üste 9. galibiyetini aldı. Knicks'te 31 sayı, 10 ribaunt ve 25 sayı, 12 ribaunt ile "double-double" yaparak takımlarına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın güçlü ekiplerinden Knicks, sahasında Raptors'ı mağlup ederek yükselen performansını sürdürdü. New York temsilcisi bu galibiyetle, 2013 yılından sonra ilk kez 9 kez üst üste kazanmış oldu. Knicks'te Julius Randle 31 sayı, 10 ribaunt ve Barret 25 sayı, 12 ribaunt ile "double-double" yaparak takımlarına galibiyeti getiren oyuncular oldu. Raptors'ta Fred VanVleet ve Anunoby 27, Pascal Siakam 26 sayı üretti.

DALLAS MAVERICKS 17 SAYIDAN GERİ GELDİ!

Batı Konferansı temsilcilerinin maçında Dallas Mavericks, sahasında 17 sayı geriye düştüğü maçı çevirerek son şampiyon Los Angeles Lakers'ı 108-93 mağlup etti. Mavericks'te Luka Doncic 18 sayı, 13 asist ile "double-double" yaparken, Dwight Powell 25 sayı kaydetti. Lakers'ta Ben McLemore 20, Anthony Davis 17 sayı ile oynadı.

SONUÇLAR

New York Knicks-Toronto Raptors: 120-103

Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers: 132-94

Indiana Pacers--Detroit Pistons: 115-109

New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs: 108-110

Miami Heat-Chicago Bulls: 106-101

Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers: 108-93

Utah Jazz-Minnesota Timberwolves: 96-101

Denver Nuggets-Houston Rockets: 129-116

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New York Knicks'ten üst üste 9. galibiyet!
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