Monaco tarih yazdı! Eurocup'ta ilk şampiyonluk...

2'nci periyotta daha etkili bir görüntü çizen Monaco, ilk yarıyı 48-47 önde geçti. Başa baş geçen 3'üncü periyodu 67-66 önde kapatan Kazan, son periyoda 1 sayı farkla önde girdi. Ev sahibi ekip bitime 15 saniye kala Jamar Smith'ten bulduğu basketle 83-81 öne geçti.

Deplasman ekibi ise molanın ardından Jaleel O'Brien'ın basket faulüyle 1 sayı öne geçti: 83-84. Kalan bölümde ev sahibi ekip Jamar Smith ile öne geçme fırsatını değerlendiremeyince, Monaco mücadeleden 86-83 galip ayrıldı ve seriyi 2-0 kazanarak tarihinde ilk kez Eurocup şampiyonu oldu.



Fransız ekibi, serinin ilk maçını 89-87 kazanmayı başarmıştı. Ev sahibi ekipte John Brown 16 sayı 10 ribaund ile mücadele ederken Monaco'da Rob Gray 25 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.