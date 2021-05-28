Anadolu Efes Euroleague'de final için sahada! Zorlu rakip CSKA Moskova...

ANADOLU EFES İLE CSKA MOSKOVA ARASINDA 26. RANDEVU

Dörtlü Final'in ilk maçında kozlarını paylaşacak Anadolu Efes ile CSKA Moskova, Avrupa Ligi'nde 26. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında bu organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 25 maçın 20'sini CSKA Moskova, 5'ini ise Anadolu Efes kazandı.

Bu sezonun ilk yarısında Rusya'da oynanan mücadeleyi CSKA Moskova 100-65 üstün tamamladı. İkinci yarıda İstanbul'da yapılan müsabakada ise Anadolu Efes rakibine 100-70 üstünlük kurdu.

BARCELONA İLE AX ARMANİ EXCHANGE MİLAN 17. KEZ KARŞILAŞACAK

Dörtlü Final'in ikinci maçında karşılaşacak Barcelona ile AX Armani Exchange Milan, Avrupa Ligi'nde 17. kez kozlarını paylaşacak. İki takım arasında bu organizasyonda 2000 yılında itibaren oynanan 16 maçta Barcelona 10, AX Armani Exchange Milan ise 6 galibiyet elde etti. Barcelona, bu sezon AX Armani Exchange Milan ile oynadığı 2 müsabakayı 87-71 ve 72-56'lık skorlarla kazandı.