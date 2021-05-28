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Giriş Tarihi: 28.5.2021 18:59 Son Güncelleme: 28.5.2021 19:00

Euroleague'de final için sahada! Zorlu rakip ...

Anadolu Efes Euroleague'de final için sahada! Zorlu rakip CSKA Moskova...

'de Final Four heyecanı Almanya'nın Köln şehrinde başladı. İlk maçta temsilcimiz , Rus ekibi ile karşı karşıya geliyor. Anadolu Efes - CSKA Moskova maçının canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

THY Euroleague'de Final Four heyecanı başladı. Temsilcimiz Anadolu Efes ile Rus ekibi CSKA Moskova ile karşı karşıya geliyor. Anadolu Efes, güçlü rakibini mağlup etmesi halinde Eurolegue'de finale yükselecek. Türkiye'den Anadolu Efes, Rusya'dan CSKA Moskova, İtalya'dan AX Armani Exchange Milan ve İspanya'dan Barcelona, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2020-2021 sezonunun en büyüğü olabilmek için mücadele ediyor.

Lanxess Arena'nın ev sahipliği yapacağı Final Four'un ilk maçında son finalistler karşı karşıya geliyor. Anadolu Efes, zorlu mücadelede son şampiyon CSKA Moskova'dan rövanşı almaya çalışacak. Günün diğer müsabakasında ise TSİ 22.00'de Barcelona ile AX Armani Exchange Milan kozlarını paylaşacak.

Maçlarını kazanan takımlar, finale yükselecek. Sahadan mağlup ayrılan ekipler ise üçüncülük müsabakasında karşılaşacak. Final ve üçüncülük maçları, 30 Mayıs Pazar günü yapılacak. Karşılaşmalar beIN Sports'tan naklen yayınlanıyor.

EUROLEAGUE'DE SEZONUN MVP'Sİ VASİLİJE MİCİC

Anadolu Efes'te forma giyen Sırp basketbolcu Vasilije Micic, THY Euroleague'de normal sezonun en değerli oyuncusu seçildi.

THY Euroleague Final Four'un maç programı (TSİ) şöyle:

BUGÜN:

19.00 CSKA Moskova-Anadolu Efes
22.00 Barcelona-AX Armani Exchange Milan

30 MAYIS PAZAR:

18.30 Üçüncülük maçı
21.30 Final karşılaşması

ANADOLU EFES İLE CSKA MOSKOVA ARASINDA 26. RANDEVU

Dörtlü Final'in ilk maçında kozlarını paylaşacak Anadolu Efes ile CSKA Moskova, Avrupa Ligi'nde 26. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında bu organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 25 maçın 20'sini CSKA Moskova, 5'ini ise Anadolu Efes kazandı.

Bu sezonun ilk yarısında Rusya'da oynanan mücadeleyi CSKA Moskova 100-65 üstün tamamladı. İkinci yarıda İstanbul'da yapılan müsabakada ise Anadolu Efes rakibine 100-70 üstünlük kurdu.

BARCELONA İLE AX ARMANİ EXCHANGE MİLAN 17. KEZ KARŞILAŞACAK

Dörtlü Final'in ikinci maçında karşılaşacak Barcelona ile AX Armani Exchange Milan, Avrupa Ligi'nde 17. kez kozlarını paylaşacak. İki takım arasında bu organizasyonda 2000 yılında itibaren oynanan 16 maçta Barcelona 10, AX Armani Exchange Milan ise 6 galibiyet elde etti. Barcelona, bu sezon AX Armani Exchange Milan ile oynadığı 2 müsabakayı 87-71 ve 72-56'lık skorlarla kazandı.

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Anadolu Efes Euroleague'de final için sahada! Zorlu rakip CSKA Moskova...
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