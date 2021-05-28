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Giriş Tarihi: 29.5.2021 00:04

’in finaldeki rakibi

DHA
Anadolu Efes’in finaldeki rakibi Barcelona

mücadelesinde ,  ’yu Higgins’in bitime 0.8 saniye kala bulduğu basketle 84-82 mağlup etti ve finalde ’in rakibi oldu.

CSKA Moskova'yı THY EuroLeague Final-Four mücadelsinde 89-86 mağlup eden Anadolu Efes'in finaldeki rakibi İspanyol temsilcisi Barcelona oldu.

Mücadelenin ilk periyodunu 27-24 önde kapatan Barcelona, ilk yarıyı da 51-42 önde geçti. 3'üncü periyotta farkı eritmeyi başaran EA7 Olimpia Milano, son periyoda 71-67 önde girdi. Son periyotta daha iyi bir oyun ortaya koyan Barcelona, rakibine sadece 11 sayı şansı verdi ve maçtan 84-82 galip ayrıldı. Barcelona'da Mirotic 21 sayıyla mücadele ederken, EA7 Olimpia Milano'da Punter 23 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

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Anadolu Efes’in finaldeki rakibi Barcelona
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