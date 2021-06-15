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Giriş Tarihi: 15.6.2021 13:23 Son Güncelleme: 15.6.2021 13:24

Son dakika: 'dan sonra da 'e veda etti

Son dakika: Sertaç Şanlı'dan sonra Adrien Moerman da Anadolu Efes'e veda etti

ve 'nde şampiyon olarak müthiş bir sezonu geride bırakan 'te ayrılıklar devam ediyor! 'nın 'ya transferinden sonra da takıma veda etti.

'te yaprak dökümü devam ediyor.

'de 'yı finalde devirerek şampiyon olan Anadolu Efes, bu kupayı Fenerbahçe'nin ardından ülkemize getiren ikinci takım olmuştu.



Müthiş geçen sezonda Euroleague kupasının ardından 'nde de finalde 'yu yenerek çifte sevinç yaşayan lacivert-beyazlılar, 'dan sonra Moerman'ı da kaybetti.

Sertaç Şanlı'nın Barcelona'ya imza atmasından sonra Fransız yıldız da kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Adrien Moerman, Instagram hesabından yaptığı veda paylaşımında, "Geçen 3 yılda bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz. Bu harika şehirden ayrılıyoruz. Biz iyi insanlarla tanıştık ve onları asla unutmayacağız. Sizi özleyeceğiz. Belki bir gün tekrar görüşürüz." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Sertaç Şanlı'dan sonra Adrien Moerman da Anadolu Efes'e veda etti
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