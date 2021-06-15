Son dakika: Sertaç Şanlı'dan sonra Adrien Moerman da Anadolu Efes'e veda etti

Sertaç Şanlı'nın Barcelona'ya imza atmasından sonra Fransız yıldız Adrien Moerman da kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Adrien Moerman, Instagram hesabından yaptığı veda paylaşımında, "Geçen 3 yılda bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz. Bu harika şehirden ayrılıyoruz. Biz iyi insanlarla tanıştık ve onları asla unutmayacağız. Sizi özleyeceğiz. Belki bir gün tekrar görüşürüz." ifadelerini kullandı.