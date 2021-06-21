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Giriş Tarihi: 21.6.2021 19:57

ve milli takımın Kanada kampına katılacak

AA
Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz milli takımın Kanada kampına katılacak

'nde mücadele edecek 'nın aday kadrosunda yer alan ve , millilere Kanada'da dahil olacak.

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesine açıklamalarda bulunan Menajeri , ay-yıldızlı ekibin Kanada'nın kentinde 29 Haziran-4 Temmuz'da düzenlenecek elemelerin hazırlıklarını 'da sürdürdüğünü bildirdi.

A Milli Takım'ın 24 Haziran Perşembe günü Kanada'ya giderek kampa gireceğini aktaran Tunçeri, "Kadromuzda yer alan ve NBA'de sezonu sona eren ile da Kanada'da gerçekleştirilecek kamp çalışmalarımıza dahil olacak. 14 kişilik kadromuzla organizasyonda yerimizi alacağız." ifadelerini kullandı.

Elemelerde ve Çekya ile B Grubu'nda yer alan milliler, gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü TSİ 05.35'te Uruguay ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım, gruptaki ikinci ve son maçında ise 1 Temmuz Perşembe günü aynı saatte Çekya ile mücadele edecek.

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Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz milli takımın Kanada kampına katılacak
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