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Giriş Tarihi: 23.6.2021 10:40

'ı son saniyede 104-103 yenen seride 2-0 öne geçti

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Los Angeles Clippers'ı son saniyede 104-103 yenen Phoenix Suns seride 2-0 öne geçti

play-off'larında 'ı 104-103 yenen , Batı Konferansı final serisinde durumu 2-0 yaptı. Suns'ta 29 sayı, 9 asist, 24 sayı, 14 ribaunt, ise 20 sayı, 5 asist üretti. Clippers'ta ise 26 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, da 19 sayı, 5 ribauntla oynadı.

play-off'larına tek maçla devam edildi. Suns'ın Clippers'ı ağırladığı Batı Konferansı final serisi 2. karşılaşmasının son dakikaları büyük heyecana sahne oldu. Son 0.9 saniyeye 103-102 geride giren Suns'ta Jae , rakip sahanın son çizgisinden oyuna sokmak üzere topu aldı. Crowder'ın attığı "alley-oop" pasını smaçla tamamlayan , Suns'ın sahadan galip ayrılmasını sağladı.

Suns'ta 29 sayı, 9 asistle oynayan , kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı. Maçın kahramanı Ayton 24 sayı, 14 ribauntla "double double"a imza attı. ise 20 sayı, 5 asist üretti. Serinin 3 ve 4. maçlarına ev sahipliği yapacak Clippers'ta 26 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve 19 sayı, 5 ribauntla mücadele etti.

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Los Angeles Clippers'ı son saniyede 104-103 yenen Phoenix Suns seride 2-0 öne geçti
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