Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Phoenix Suns, NBA Batı Konferansı finalinde şampiyonluğa bir adım uzakta!
Giriş Tarihi: 27.6.2021 10:14 Son Güncelleme: 27.6.2021 10:15

Phoenix Suns, NBA Batı Konferansı finalinde şampiyonluğa bir adım uzakta!

AA
Phoenix Suns, NBA Batı Konferansı finalinde şampiyonluğa bir adım uzakta!

NBA'de play-off heyecanı devam ediyor. Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Los Angeles Clippers'ı 84-80 yenen Phoenix Suns, Batı Konferansı final serisinde 3-1 öne geçti. Devin Booker 25 sayı, 2 ribaunt, Deandre Ayton 19 sayı, 22 ribaunt, 3 asist, Chris Paul ise 18 sayı, 7 asist ve 4 ribauntla Suns'ı galibiyete taşıyan isimler oldu.

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Suns, Clippers'a konuk olduğu Batı Konferansı final serisi 4. maçını kazanarak en son 1993'te yükseldiği NBA finaline bir adım daha yaklaştı.

Devin Booker 25 sayı, 2 ribaunt, Deandre Ayton 19 sayı, 22 ribaunt, 3 asist, Chris Paul ise 18 sayı, 7 asist ve 4 ribauntla Suns'ı galibiyete taşıyan isimler oldu.

Clippers'ta Paul George 23 sayı, 16 ribaunt, 6 asist, Reggie Jackson 20 sayı, 5 ribaunt, 1 asist, Ivica Zubac da 13 sayı, 14 ribaunt ve 1 asistle oynadı.

NBA play-off'ları, yarın TSİ 03.30'da Atlanta Hawks ile Milwaukee Bucks arasındaki Doğu Konferansı final serisi üçüncü maçıyla devam edecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Fenerbahçe'den gönderilen Emre Belözoğlu'nun yeni adresi belli oldu
Emekliye Temmuz ayında 441 lira zam! En düşük ve en yüksek SSK- BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar ve kaç para olacak?
Son dakika: Yeni teknik direktörünü bekleyen Fenerbahçe için çarpıcı gerçeği açıkladı! "Ali Koç dışında..."
Kanal İstanbul'u hazmedemediler! Deutsche Welle ve BBC'den alçak provokasyon
Son dakika: Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri tarihi belli oldu! 2021 Emekli temmuz zammı ile beraber...
Survivor şampiyonu kim oldu? 2021 Survivor birincisi SMS oyu sıralaması ile İsmail Balaban mı Poyraz mı oldu? 2021 Survivor’da kim şampiyon oldu?
Barcelona’da Lionel Messi’nin yeni sözleşmesi için 8 yıldız yolcu! İşte satış listesine konulan o isimler…
Son dakika: Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği son buluyor! Prensip anlaşmasına varıldı...
Dr. Osman Büyükşen kimdir ve kaç yaşında? Osman Büyükşen ne doktoru, hangi branşta? İşte hayatı!
Son dakika magazin haberleri: Pelin Akil daha fazla dayanamadı ve ifşa etti!
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
ARKADAŞINA GÖNDER
Phoenix Suns, NBA Batı Konferansı finalinde şampiyonluğa bir adım uzakta!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA