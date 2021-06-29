Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Clippers Suns'ı devirdi! Seri 6. maça uzadı
Giriş Tarihi: 29.6.2021 10:15

Clippers Suns'ı devirdi! Seri 6. maça uzadı

AA
Clippers Suns'ı devirdi! Seri 6. maça uzadı

NBA Batı Konferansı finalinde Phoenix Suns'ı 116-102 yenen Los Angeles Clippers, serideki ikinci maçını kazanarak durumu 3-2 yaptı. Clippers'ın all-star oyuncusu Paul George, 41 sayı 13 ribaunt ve 6 asist üretti. Reggie Jackson 23, Marcus Morris de 22 sayılık katkıda bulundu.

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Elenmenin eşiğindeki Clippers, Suns'a konuk olduğu karşılaşmadan galip ayrıldı ve seriyi 6. mücadeleye taşıdı.

Clippers'ın all-star oyuncusu Paul George, yüzde 75 isabetle kaydettiği 41 sayının yanı sıra 13 ribaunt ve 6 asist üretti. Reggie Jackson 23, Marcus Morris de 22 sayılık katkıda bulundu.

George; Michael Jordan (1992, 1997, 1998), Kobe Bryant (2008) ve Kevin Durant'ten (2012, 2018) sonra bir play-off sezonunda çıktığı ilk 18 maçta da 20 sayı barajını geçen 4. oyuncu oldu.

Suns'ta Devin Booker 31 sayı, Chris Paul 22 sayı, 8 asist ve Deandre Ayton 10 sayı, 11 ribauntla oynadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığında olan Şeyma Subaşı'ndan yeni açıklama geldi!
Son dakika haberleri | İBB'nin müsilaj tiyatrosu: "Müsilaj temizliyor" dedikleri gemi bakın nerede çıktı!
Çağatay Ulusoy'dan Serenay Sarıkaya açıklaması
Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri tarihi 2021 belli oldu! Emekli temmuz zammı ile beraber...
CHP medyasında yeni kavga! Uğur Dündar ile Aslı Baykal karşı karşıya geldi
Son dakika: Fenerbahçe'de sürpriz teknik adam! EURO 2020'den elenince...
Altın alacaklar dikkat! Cuma günü açıklanıyor: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
Emekliye maaşlarına Temmuz ayında 441 lira zam geliyor! 2021 Bu yıl En düşük ve en yüksek SSK - BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Son dakika haberi: Ucuz kredi desteği başlıyor: Ucuz kredi desteği başvuru detayları neler?
Son dakika haberler: Türkiye'den delta varyantı adımı: Bu hafta devreye girecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Clippers Suns'ı devirdi! Seri 6. maça uzadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA