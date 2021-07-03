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Giriş Tarihi: 3.7.2021 10:56

12 Dev Adam final için parkede! Rakip Yunanistan

AA
12 Dev Adam final için parkede! Rakip Yunanistan

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Elemeleri'nin yarı finalinde Yunanistan ile karşılaşacak. 12 Dev Adam zorlu rakibini devirerek finale çıkmayı hedefliyor. Kanada'nın Victoria kentinde oynanacak karşılaşma, TSİ 02.35'te başlayacak. Müsabaka, NTV'den canlı yayımlanacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Elemeleri'nin yarı finalinde yarın Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. Kanada'nın Victoria kentinde oynanacak karşılaşma, TSİ 02.35'te başlayacak. Müsabaka, NTV'den canlı yayımlanacak.

A Milli Takım, elemelerde yer aldığı B Grubu'ndaki ilk maçında Uruguay'ı 95-86, ikinci maçında Çekya'yı 87-70 yenerek yarı finale yükseldi.

Yunanistan ise A Grubu'ndaki ilk maçında Kanada'ya 97-91 yenilirken, ikinci maçında Çin'i 105-80 mağlup ederek grup ikincisi olarak adını yarı finale yazdırdı.

Yarı final maçlarını kazanacak takımlar, 5 Temmuz Pazartesi günü TSİ 02.05'te finalde karşılaşacak.

YUNANİSTAN İLE 65. RANDEVU

A Milli Erkek Basketbol Takımı, daha önce Yunanistan ile 64 müsabakada karşı karşıya geldi. İki ülke takımları arasında oynanan maçların 26'sını Türkiye, 38'ini ise Yunanistan kazandı.

Ay-yıldızlı takım, tarihteki ilk maçını da 24 Haziran 1936'da Yunanistan ile oynadı. İstanbul'da yapılan ikili temas mücadelesinde Türkiye, rakibini 49-12'lik skorla mağlup etti.

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12 Dev Adam final için parkede! Rakip Yunanistan
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