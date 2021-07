Pınar Karşıyaka Beşiktaş'tan James Blackmon'u transfer etti!

26 yaşında, 1.93 boyundaki oyuncu 2017'de Indiana Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Philadelphia 76ers tarafından seçildi. NBA'de şans bulamayıp İtalya'da Trento ve Pesaro formalarını giyen Blackmon, geçen sezon başında Beşiktaş'a transfer olup ligde 17.7 sayı, 3.5 ribaund, 2.2 asist ortalamalarıyla görev yaptı.

Kadrosundan Metecan Birsen'in Fenerbahçe, Onuralp Bitim'in Bursaspor, Raymar Morgan'ın ise Asvel'e transfer olduğu Karşıyaka, daha önce Türk Telekom'dan guard Can Korkmaz ve uzun forvet Samed Geyik'le prensipte anlaşmıştı.