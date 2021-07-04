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Giriş Tarihi: 4.7.2021 13:00 Son Güncelleme: 4.7.2021 13:01

Pınar Karşıyaka Beşiktaş'tan James Blackmon'u transfer etti!

DHA
Pınar Karşıyaka Beşiktaş'tan James Blackmon'u transfer etti!

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi transfer arayışlarını sürdüren Pınar Karşıyaka, ilk yabancı hamlesi olarak Beşiktaş'tan şutör guard James Blackmon'la anlaştı.

26 yaşında, 1.93 boyundaki oyuncu 2017'de Indiana Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Philadelphia 76ers tarafından seçildi. NBA'de şans bulamayıp İtalya'da Trento ve Pesaro formalarını giyen Blackmon, geçen sezon başında Beşiktaş'a transfer olup ligde 17.7 sayı, 3.5 ribaund, 2.2 asist ortalamalarıyla görev yaptı.

Kadrosundan Metecan Birsen'in Fenerbahçe, Onuralp Bitim'in Bursaspor, Raymar Morgan'ın ise Asvel'e transfer olduğu Karşıyaka, daha önce Türk Telekom'dan guard Can Korkmaz ve uzun forvet Samed Geyik'le prensipte anlaşmıştı.

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Pınar Karşıyaka Beşiktaş'tan James Blackmon'u transfer etti!
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