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Giriş Tarihi: 4.7.2021

Şampiyonluğun öyküsü bir asma kilidin arkasında saklı

Şampiyonluğun öyküsü bir asma kilidin arkasında saklı
THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'in Final Four yolculuğundan zirveye uzanan süreçte yaşadığı özel hikâyeler, hazırlanan özel bir film ile birlikte basketbolseverlerle buluşacak. "Köln'de Bir Asma Kilit Filmi"nin ilk bölümü, bugün Anadolu Efes'in Youtube kanalından yayınlanacak. "Köln'de Bir Asma Kilit - A Padlock in Cologne" ismiyle yayınlanacak filmin ismi ise bir taraftarın şampiyonluk dileğinden geliyor. Bu isim, Final Four organizasyonunun Köln'de düzenleneceğinin belli olmasının ardından, Kovid-19 salgını öncesinde bir Anadolu Efes taraftarının Köln'deki bir köprüye "Anadolu Efes F4 Champ" yazılı bir asma kilit asmasına gönderme yapıyor.

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Şampiyonluğun öyküsü bir asma kilidin arkasında saklı
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