Kerem Tunçeri'den taraftara mesaj! "Galatasaray camiasına yakışır..."

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, kaptan Göksenin Köksal ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Galatasaray'da kalmaktan dolayı yaşadığı mutluluğu dile getiren kaptan şunları söyledi: "Uzun süre kaptanlığını yaptığım yuvam Galatasaray ile sözleşmemi yenilemekten gurur duyuyor, bana olan güven ve desteklerini sonuna kadar hissettiren Büyük Galatasaray camiasına teşekkürlerimi sunuyorum. Kurulacak yeni takımımızla birlikte iyi bir kimya yakalamak ve hem lig hem Avrupa Kupaları'nda hedeflenilen yerlere ulaşabilmek için her zaman olduğundan çok daha fazla çalışacağız. Biz gücümüzü armamızdan ve taraftarımızdan alıyoruz. Dolayısıyla taraftarımızın yokluğu bizleri olumsuz etkiliyor. Geçtiğimiz sezon yaşanılan hayal kırıklıklarının izlerini sildiğimiz ve çok özlediğimiz taraftarımızla birlikte nice başarılara ve zaferlere koşacağımız yeni bir sezon olmasını diliyorum."