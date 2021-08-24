Cedi Osman’ın takımı TB2L’de mücadele edecek

CEDİ OSMAN: "SÜPER LİG'E ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Çok mutlu ve gururlu olduğunu ifade eden Cedi Osman ise, "Ağabeyimle beraber büyük bir hayalimizdi. İlk başta akademiyi kurarken A takım hedefimiz yoktu ama her şey iyi gidince hayallerimiz de büyüdü. Sonunda en büyük hayalimiz olan A takımı da kurduk. Burada Cavit Bey ve ekibine çok teşekkür ederim. Çok büyük bir iş birliği olacak. Yolumuz çok uzun. A takımımızın hem çok yetenekli hem de bir o kadar başarılı olacak. Bu tür projelerde zaman ihtiyacınız oluyor. Her şey zamanla iyi olacak. İnşallah her şey iyi olacak. Hemen Süper Lig'de oynayalım diye bir acelemiz yok. Şu anda bizim en büyük hedefimiz, yerli oyunculara şans tanımak. Onları geliştirmek. Daha büyük kulüplere gidebiliyorlarsa, yurt dışına gidebiliyorlarsa ne mutlu bize. Demek ki başarılı olmuşuz diyeceğiz ve mutlu olacağız. En büyük hedefimiz oyuncu geliştirmek ile birlikte iyi birer karakter geliştirmek. İnşallah da bunu başaracağız. Süper Lig'e tabii ki de çıkmak istiyoruz. Bunun için çok zamana ihtiyacımız var ama bir gün orada olacağımıza kesinlikle inanıyorum" diye konuştu.





"AMACIMIZ OYUNCU YETİŞTİRMEK"

NBA'e giden Alperen ve Ömer'in yanı sıra Barcelona'ya transfer olan Sertaç hakkında da konuşan Cedi, "Çok mutluyum. Alperen ve Ömer'in özellikle Yaz Ligi'nde gösterdikleri performanslar bizleri çok gururlandırdı, çok da mutlu etti. Sertaç her sene üzerine koyarak Barcelona'ya gitti. Gerçekten büyük bir başarı. Onlar adına ben çok mutluyum. İnşallah her şey daha da iyi olacak. Sertaç'ı da inşallah NBA'de görürüz. Neden bir Türk oyuncu daha orada olmasın? Gerçekten yaptıkları iş muazzam" dedi.



Hedeflerinin oyuncu yetiştirmek olduğunu söyleyen başarılı basketbolcu, "Süper Lig'e çıkmış olsak da biz yine hedefimizden şaşmayıp sadece yerli oyunculara şans vermek istiyoruz. Onların gelişimi bizim için çok önemli. Çünkü çok fazla yetenekli oyuncu var ama şans bulamıyorlar, kaybolup gidiyorlar. Biz onlara bir kapı açıyoruz. Yapabileceklerinin en iyisini yapmaları için şans vereceğiz. En büyük hedefimiz 4-5 yıl sonra büyük bir tesis kurmak. Sadece Cedi Osman Akademi'ye ait olan. Orada da her sene bir geliştirme kampı kuracağız. Bizim için, benim için çok önemli. Onun için biraz daha zamana ihtiyacımız var ama hedefimiz her zaman Türk oyuncularına yardım etmek olacak" açıklamasını yaptı.