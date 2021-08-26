Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Bellona Kayseri Basketbol, Amerikalı Japreece Dean'i transfer etti
Giriş Tarihi: 26.8.2021 16:49

Bellona Kayseri Basketbol, Amerikalı Japreece Dean'i transfer etti

AA
Bellona Kayseri Basketbol, Amerikalı Japreece Dean’i transfer etti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un kulüp asbaşkanı Özkan Arseven, Amerikalı Japreece Dean ile anlaştıklarını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama göre, geçen yıl Rusya'nın Dinamo Novosibirsk takımında forma giyen oyuncu ile sezon sonuna kadar anlaşma imzalandı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Arseven, "Avrupa Ligi ön eleme maçlarında daha güçlü bir takım ile mücadele edebilmek için kadromuza takviye yaptık. Geçen yıl Rusya'nın Dinamo Novosibirsk takımında 12 sayı, 2,7 asist ortalamaları ile oynayan, UCLA Üniversitesi mezunu 25 yaşındaki Amerikalı Japreece Dean ile anlaştık. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Küçük kızın arkasında aniden belirdi! Sosyal medyada tartışmalara neden oldu: Hayalet mi yoksa başka bir şey mi?
SON DAKİKA || Vitor Pereira biletlerini kesmişti! Fenerbahçe'den ayrılacakları isim vererek açıkladı...
Son dakika spor haberleri: Yılın takası gerçekleşiyor! Ronaldo'nun yeni adresi belli oldu
Son dakika haberler | Yarım milyon memura sözleşme müjdesi: Kadrolu oluyorlar
SON DAKİKA || Eş ve çocuk yardımına zam, Maaş katsayısında yüzde 100 artış
YKS tercih sonuçları 2021 ÖSYM sorgulama sayfası- YKS tercih sonuçları açıklandı mı ve yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır, bugün açıklanacak mı?
Son dakika haberleri: Galatasaray olaylı maçın ardından cezasını kesti! Marcao apar topar gönderiliyor...
Son dakika haberler | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer müjdeyi duyurdu: İlk kez alınacak
YKS tercih sonuçları ne zaman bugün açıklanacak mı? ÖSYM 2021 YKS yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır?
Son dakika haberi: "Manavgat'ı 1000 TL'ye yaktım" diyen Ali Tüzün'ü ihbar eden kadın konuştu: Sevgilim değil
ARKADAŞINA GÖNDER
Bellona Kayseri Basketbol, Amerikalı Japreece Dean'i transfer etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA