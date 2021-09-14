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Giriş Tarihi: 14.9.2021 10:49 Son Güncelleme: 14.9.2021 10:53

Fenerbahçe'de Ali Muhammed ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe’de Ali Muhammed ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe Beko, ABD asıllı milli basketbolcu Ali Muhammed için bir veda mesajı yayınlayarak yolların ayrıldığını açıkladı. 38 yaşındaki tecrübeli oyun kurucu, Sarı-lacivertli formayla 2017'de Euroleague şampiyonluğu yaşadı.

Fenerbahçe Beko, 38 yaşındaki ABD asıllı milli basketbolcu Ali Muhammed ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sarı-lacivertliler, tecrübeli oyun kurucu için resmi sitesinden bir veda mesajı yayınladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

2015-16 sezonundan bu yana formamızı giyen ve bu süreçte elde ettiğimiz tarihi başarıların en önemli mimarlarından biri olan Ali Muhammed ile yollarımız ayrılmıştır.

Ali Muhammed, takımımızın formasını terlettiği süre boyunca kendisini EuroLeague'in en özel oyun kurucularından biri olarak kanıtlamış; kariyer hikayesiyle birlikte çok çalışmanın ve hiçbir koşulda asla pes etmemenin öneminin parke üzerindeki en özel örneklerinden biri haline gelmiştir.

Başarılı sporcumuz, her fırsatta gururla taşıdığını dile getirdiği Milli Takımımızın formasıyla da ülke basketbolumuza silinmez izler bırakmıştır.

Zorlu maçların ve kritik anların korkusuzca sorumluluk alan ismi olan Ali Muhammed'i ve onun parkede temsil ettiği savaşçı ruhu asla unutmayacak; ismini, onun katkılarıyla zenginleşen Sarı Mirasımız içerisinde yaşatmaya devam edeceğiz.

Fenerbahçe basketbolunun unutulmazları arasında yerini alan Ali Muhammed'e, Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin geri kalan bölümünde kendisine sonsuz başarılar dileriz.

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Fenerbahçe'de Ali Muhammed ile yollar ayrıldı!
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