Sertaç Şanlı Barcelona formasıyla ilk kez sahaya çıktı!

Geçtiğimiz sezon Euroleague şampiyonu olan Anadol Efes'te forma giyen milli basketbolcumuz Sertaç Şanlı, Barcelona'ya transfer olmuştu. Şampiyonluk yaşayarak Anadolu Efes'ten ayrılan Sertaç Şanlı, ayak parmağındaki sakatlığı sebebiyle bir süre forma giyememişti.

12 DAKİKADA 4 SAYI 2 RİBAUND

Dün İspanya ACL'de oynanan Gran Canaria - Barcelona maçında ilk kez forma giyen Sertaç Şanlı parkede 12 dakika kaldı. Oynadığı sürede ikide bir isabet bulan Sertaç 4 sayı ve 2 ribaund ile maçı tamamladı. Barcelona sahadan 82-64'lük skorla galip ayrıldı ve ligde ikide iki yaptı.