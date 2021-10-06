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Giriş Tarihi: 7.10.2021 00:32

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı!

AA
Galatasaray Şampiyonlar Ligi’ne galibiyetle başladı!

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk hafta maçında Çekya'nın ERA Nymburk ekibini 101-85 yendi.

Karşılaşmanın ilk periyodu 26-23 konuk takımın üstünlüğüyle tamamlanırken, ikinci çeyrekte oyuna ağırlığını koyan Galatasaray Nef soyunma odasına 52-48 önde gitti.

Etkili mücadelesini ikinci yarıya da taşıyan Galatasaray Nef, Trimble ve Purcell'ın skorer performansıyla üçüncü periyodunu 75-67 önde tamamladığı maçtan 101-85 galip ayrıldı.

GALATASARAY NEF: 101 - ERA NYMBURK: 85

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Fernando Calatrava (İspanya), Luis Castillo (İspanya), Beniamino Manuel Attard (İtalya)

Galatasaray Nef: Dee Bost 13, Kravish 10, Trimble 33, Purcell 23, Blackshear 3, Sadık Emir Kabaca, Eray Aydoğan 7, Ege Arar 4, Göksenin Köksal 3, Rıdvan Öncel 5

ERA Nymburk: Rivers 10, Benda 4, Palyza 11, Hruban 13, Harding 21, Ross 10, Gak 4, Kovar 6, Vana 6

1. Periyot: 23-26

Devre: 52-48

3. Periyot: 75-67

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Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı!
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