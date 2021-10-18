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Giriş Tarihi: 18.10.2021 10:13

Chicago Sky tarihinin ilk WNBA şampiyonluğunu elde etti

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Chicago Sky tarihinin ilk WNBA şampiyonluğunu elde etti

Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) final serisinde Phoenix Mercury'ye 3-1 üstünlük sağlayan Chicago Sky, şampiyon oldu.

2014 finalisti Sky, Wintrust Arena'da oynanan serinin 4. maçında 3 şampiyonluğu (2007, 2009, 2014) bulunan Mercury'yi ağırladı.

İlk çeyreği 28-25, ilk yarıyı ise 44-37 önde kapatan Mercury, son periyoda da 9 sayılık (54-63) üstünlükle girdi. Fakat seyircisinin desteğini arkasına alan Sky, son 10 dakikadaki performansıyla mücadeleyi 80-74 kazandı.

Seride aldığı 91-77 ve 86-50'lik galibiyetler sonrası 3. kez sahadan üstün ayrılan Sky, tarihinin ilk WNBA şampiyonluğuna ulaştı. Kahleah Copper, 17 sayı, 5,5 ribaunt ve 1,3 top çalma ortalamalarıyla tamamladığı final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

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Chicago Sky tarihinin ilk WNBA şampiyonluğunu elde etti
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