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Giriş Tarihi: 21.10.2021 11:45

İspanyol Basket Takımı Baskonia'ya yeni sponsor

İspanyol Basket Takımı Baskonia’ya yeni sponsor

Bitci Teknoloji (Bitci), İspanyol Basketbol Ligi Liga Endesa ve Turkish Airlines Euroleague’de mücadele eden Saski Baskonia işbirliği anlaşmasına imza attı.

Varılan anlaşmayla Vitoria kulübünün ana sponsorluğunu ve isim sponsorluğunu üstlenen Bitci, aynı zamanda kulübün "Resmi Global Blockchain Sponsoru" oldu. Anlaşmayla birlikte, Saski Baskonia A Takımı'nın adı da Bitci Baskonia olarak anılacak. İki markanın uluslararası pazarlara açılımını destekleyen bu tarihi anlaşmayla beraber Bitci basketbol alanındaki başarılarına da bir yenisini ekledi.

Söz konusu anlaşmayı Baskonia için stratejik bir ortaklık olarak tanımlayan Baskonia-Alavés Group CEO'su Haritz Kerejeta, "Blockchain teknolojisi, spor dünyası için bir dizi yeni fırsat sunuyor. Bu geleceği karşılamanın yeni bir yolu ve bu yolda Bitci gibi bir şirketle güçlerimizi birleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Bitci Teknoloji CEO'su Onur Altan Tan ise şunları söyledi: "Dünyanın önde gelen fan token platformlarından biri olarak, spora ve taraftarlara değer katmak en büyük önceliğimiz. Basketbol, tutku, heyecan ve taraftar deneyiminin bir araya geldiği bir spor. Bitci olarak yeni nesil teknolojilerimizle bu yolculuğun kalbinde olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu iş birliği basketboldaki büyüme stratejimizin en büyük göstergesi. İnanıyorum ki Bitci Baskonia, dijitalleşmenin, basketbolun taraftar ve deneyim odaklı bir spora dönüşümünün dünya çapındaki sembollerinden biri olacak."

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İspanyol Basket Takımı Baskonia'ya yeni sponsor
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