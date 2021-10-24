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Giriş Tarihi: 24.10.2021

Dee Bost coştu aslan geri döndü

Dee Bost coştu aslan geri döndü

Galatasaray NEF, Amerikalı oyuncu Dee Bost’un, 15 sayı, 14 ribaund, 12 asistle tripledouble yaptığı maçta 16 sayı geriden gelerek Anadolu Efes’i devirmeyi başardı. Aslan ligdeki 3. galibiyetini aldı

ING Basketbol Süper Ligi'nde oynanan dev maçta Galatasaray NEF, Anadolu Efes'i deplasmanda 92-85 yendi. Baştan sona yüksek tempoda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Efes 51-45 önde tamamladı. İkinci yarıya da hızlı başlayan lacivert-beyazlılar, 66-50 ile farkı 16'ya kadar çıkardı. Bu dakikadan sonra Melo Trimble, Dee Bost ve Akoon- Purcell'in etkili oyunuyla 20-2'lik müthiş bir seri yakalayan Galatasaray mücadeleyi 92-85 kazandı. 15 sayı, 14 ribaund, 12 asist üreten ABD'li guard Dee Bost ligin son 25 sezonunda triple-double yapan 12. oyuncu oldu. Akoon- Purcell da 27 sayıyla en skorer isim oldu.

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Dee Bost coştu aslan geri döndü
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