Nikola Jokic’e 1 men cezası

NBA'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, her iki oyucunun da oyundan atıldığı olayda, Denver'ın Sırp oyuncusu Nikola Jokic'e 1 maç men cezası verildiği ifade edildi. Jokic, cezasını Indiana Pacers maçında çekecek.





Markieff Morris'e ise 50 bin Dolar para cezası verildiği belirtildi. Olay, Nuggets'ın 8 Kasım'da Denver'ın Heat'i 113-96 mağlup ettiği maçın dördüncü çeyreğinde meydana gelmişti.