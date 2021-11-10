Şampiyonlar Ligi’nde aslan liderliğini bırakmadı

Galatasaray NEF Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda'ki 4. maçındaBosna Hersek ekibi KK Igokea'yı82-74 mağlup etti. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maça konuk ekip iyi başladı ve ilk çeyreği 19-15 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Aslan, Okbenve Melo ile etkili olunca soyunma odasına 34-34 eşitlikle gidildi. Bu bölümde de Dee Bost devreye girdi ve sarı-kırmızılılar, son periyoda 60-59 üstün girdi. Savunmada iyi işler yapan ve süreyi de iyi kullanan G.Saray, parkeden 82-74 galip ayrıldı. Dee Bost21 sayıyla maçın en skoreri olurken Aslan, 4. mücadelesinde 3. zaferini yaşayarak liderliğini sürdürdü.