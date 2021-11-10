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Giriş Tarihi: 10.11.2021

Şampiyonlar Ligi’nde aslan liderliğini bırakmadı

Şampiyonlar Ligi’nde aslan liderliğini bırakmadı
Galatasaray NEF Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda'ki 4. maçında Bosna Hersek ekibi KK Igokea'yı 82-74 mağlup etti. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maça konuk ekip iyi başladı ve ilk çeyreği 19-15 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Aslan, Okben ve Melo ile etkili olunca soyunma odasına 34-34 eşitlikle gidildi. Bu bölümde de Dee Bost devreye girdi ve sarı-kırmızılılar, son periyoda 60-59 üstün girdi. Savunmada iyi işler yapan ve süreyi de iyi kullanan G.Saray, parkeden 82-74 galip ayrıldı. Dee Bost 21 sayıyla maçın en skoreri olurken Aslan, 4. mücadelesinde 3. zaferini yaşayarak liderliğini sürdürdü.

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Şampiyonlar Ligi’nde aslan liderliğini bırakmadı
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