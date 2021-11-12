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Giriş Tarihi: 12.11.2021 10:03

NBA'de Raptors, 76ers'ı yenerek üç maç sonra galip geldi

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NBA’de Raptors, 76ers’ı yenerek üç maç sonra galip geldi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Toronto Raptors, milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ı 115-109 yendi. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz, takımı 76ers'ın Raptors'a 115-109 yenildiği maçta 9 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle oynadı

NBA'e 3 maçla devam edildi. Deplasmanda 76ers'ı mağlup eden Raptors, 3 maç sonra kazanarak 7. galibiyetine ulaştı. Raptors'ta Fred VanVleet 32, Gary Trent Jr ve OG Anunoby 20'şer sayı kaydetti.

Art arda 3. olmak üzere 5. yenilgisini yaşayan 76ers'ta Tyrese Maxey 33, Tobias Harris 19, Seth Curry 15 sayı attı. Furkan Korkmaz ise 26 dakika 31 saniye süre aldığı mücadeleyi 9 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle tamamladı.

CLİPPERS'TAN ÜST ÜSTE 6. GALİBİYET

Los Angeles Clippers, milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in görev yaptığı Miami Heat'i 112-109 yenerek peş peşe 6'ncı, sezonun 7'nci galibiyetini elde etti.

Ev sahibi Clippers'ta Paul George 27, Reggie Jackson 22, Eric Bledsoe 21 sayı buldu.

Heat'te Bam Adebayo'nun 30, Kyle Lowry'nin 25, Tyler Herro'nun 23 sayısı sezonun 5. mağlubiyetini engelleyemedi. Ömer Faruk Yurtseven ise karşılaşmada süre almadı.

Günün diğer maçında ise Indiana Pacers, deplasmanda Utah Jazz'ı 111-100'lük skorla geçti.

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NBA'de Raptors, 76ers'ı yenerek üç maç sonra galip geldi
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