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Giriş Tarihi: 16.11.2021 11:50

Beşiktaş Icrypex'in rakibi Rytas

AA
Beşiktaş Icrypex’in rakibi Rytas

FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, grubun dördüncü maçında deplasmanda Litvanya temsilcisi Rytas'a konuk olacak.

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü hafta maçında yarın deplasmanda Litvanya temsilcisi Rytas ile karşı karşıya gelecek.

Başkent Vilnius'taki Avia Solutions Group Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.

Grupta 2 galibiyet ve bir mağlubiyeti olan Beşiktaş Icrypex, averajla ikinci sırada yer alıyor. Rytas ise bir galibiyet ve 2 yenilgiyle son sırada bulunuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı Beşiktaş Icrypex, 82-79'luk skorla kazandı.

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Beşiktaş Icrypex'in rakibi Rytas
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