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Giriş Tarihi: 25.11.2021

Kadınlar Avrupa Ligi’nde çifte zafer

Kadınlar Avrupa Ligi’nde çifte zafer
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde B Grubu'nda bulunan temsilcilerimiz Fenerbahçe Safiport ve Galatasaray, 6. haftada rakiplerini devirmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, deplasmanda Polonya temsilcisi VBW Arka Gdynia'yı 87-70 mağlup etti. Kanarya'da Alina Iagupova 28, Kayla McBride ise 22 sayıyla şov yaptı. Sarıkırmızılılar ise evinde Macaristan ekibi Sopron Basket'i 67-61 yenerek son 4 maçından zaferle ayrıldı. G.Saray'da Anete Steinberga tam 27 sayı atarken 9 ribaunt, 4 asist kaydetti.

BENZEMA'YA 1 YIL TECİLLİ HAPİS CEZASI
REAL Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema, Mathieu Valbuena'ya şantaj suçlamasıyla yargılandığı davada Versailles Mahkemesi tarafından 1 yıl tecilli hapis ve 75 bin Euro para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Benzema'nın bu olaya bizzat müdahil olduğu gerekçesiyle bu karara varırken, yıldız futbolcunun avukatı karara itiraz edeceklerini belirtti.

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Kadınlar Avrupa Ligi’nde çifte zafer
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