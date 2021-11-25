Kadınlar Avrupa Ligi’nde çifte zafer

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde B Grubu'nda bulunan temsilcilerimiz Fenerbahçe Safiport ve Galatasaray, 6. haftada rakiplerini devirmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, deplasmandaPolonya temsilcisi VBW Arka Gdynia'yı87-70 mağlup etti. Kanarya'da Alina Iagupova 28, Kayla McBride ise 22 sayıyla şov yaptı. Sarıkırmızılılar ise evinde Macaristan ekibi SopronBasket'i 67-61 yenerek son 4 maçından zaferleayrıldı. G.Saray'da Anete Steinberga tam 27 sayı atarken 9 ribaunt, 4 asist kaydetti.
BENZEMA'YA 1 YIL TECİLLİ HAPİS CEZASI
REAL Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema, Mathieu Valbuena'ya şantaj suçlamasıyla yargılandığı davada Versailles Mahkemesi tarafından 1 yıl tecilli hapis ve 75 bin Euro paracezasına çarptırıldı. Mahkeme, Benzema'nın bu olaya bizzat müdahil olduğu gerekçesiyle bu karara varırken, yıldız futbolcunun avukatı karara itiraz edeceklerini belirtti.