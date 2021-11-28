12 Dev Adam, Büyük Britanya’yı devirdi! Milliler ilk galibiyetini aldı...

Maçın ikinci periyodunda atletik oyunculardan kurulu rakibi karşısında tempoyu düşüren A Milli Takım, daha kontrollü hücumlarla top kayıplarını da azalttı. Topu iyi çevirip doğru şutu yakalayan milliler, Buğrahan'ın üç sayılık basketiyle 13. dakikada 25-23 öne geçti. Büyük Britanya'nın alan savunması karşısında zorlanmaya başlayan ve tekrar acele atışlara yönelen milli takım, 16. dakikada Olaseni'nin basketine engel olamadı ve 32-27 geriye düştü. Larkin'in hücumda ve savunmadaki etkili oyunuyla tekrar toparlanan Türkiye, Melih'in basketiyle 19. dakikada 35-35 beraberliği yakaladı. Maçın ilk yarısı da 37-37 beraberlikle tamamlandı.