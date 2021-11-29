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Giriş Tarihi: 29.11.2021 10:28

Golden State Warriors galibiyet serisini 7 maça çıkardı!

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Golden State Warriors galibiyet serisini 7 maça çıkardı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, Los Angeles Clippers'ı 105-90 yenerek bu sezonki istikrarlı performansını sürdürdü. Los Angeles Lakers, Batı Konferansı'ndaki 11. galibiyetini, konuk ettiği Detroit Pistons'ı 110-106 mağlup ederek aldı.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Warriors, deplasmanda Clippers'ı 15 sayı farkla yenerek galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Bu sezon 20 maçta 18 kez kazanan Warriors'ta all-star Stephen Curry 33 sayı, 6'şar asist ve top çalma, 5 ribaunt, Otto Porter 18 sayı 10 ribaunt, Jordan Poole 17 sayı, Andrew Wiggins 12 sayı ve 7 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Sezonun 9. yenilgisini alan Clippers'ta Paul George 30 sayı, 5'er asist ve ribaunt, Eric Bledsoe 13 sayı ve 10 ribaunt, Marcus Morris 13 sayı üretti.

LAKERS YILDIZLARIYLA KAZANDI

Los Angeles Lakers, Batı Konferansı'ndaki 11. galibiyetini, konuk ettiği Detroit Pistons'ı 110-106 mağlup ederek aldı.

All-star oyuncular LeBron James 33 sayı, 9 asist ve 6 ribaunt, Russell Westbrook 25 sayı, 9 asist ve 6 ribaunt, Anthony Davis 24 sayı ve 10 ribauntluk performanslarıyla Lakers'ı galibiyete taşıdı.

Bu sezon 16. kez kaybeden Pistons'ta ise Jerami Grant 32 sayı ve 6 ribaunt, Frank Jackson 17 sayı, Cade Cunningham 15 sayı ve 11 ribaunt, Trey Lyles 13 sayı ve 7 ribauntla oynadı.

SONUÇLAR

Los Angeles Clippers-Golden State Warriors: 90-105

Indiana Pacers-Milwaukee Bucks: 100-118

Memphis Grizzlies-Sacramento Kings: 128-101

Toronto Raptors-Boston Celtics: 97-109

Los Angeles Lakers-Detroit Pistons: 110-106

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Golden State Warriors galibiyet serisini 7 maça çıkardı!
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