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Giriş Tarihi: 30.11.2021 22:49 Son Güncelleme: 30.11.2021 22:49

Fenerbahçe Beko'dan Pınar Karşıyaka'ya 22 sayı fark!

AA
Fenerbahçe Beko’dan Pınar Karşıyaka’ya 22 sayı fark!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 91-69 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, ligde 9. galibiyetini aldı. Pınar Karşıyaka ise 3. mağlubiyetini yaşadı.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 91-69 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, ligde 9. galibiyetini aldı. Pınar Karşıyaka ise 3. mağlubiyetini yaşadı.

FENERBAHÇE BEKO: 91 - PINAR KARŞIYAKA: 69

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç, Ali Şakacı, Ziya Özorhon

Fenerbahçe Beko: Henry 3, Melih Mahmutoğlu 12, Polonara 15, Shayok 3, Booker 17, Metecan Birsen 8, İsmet Akpınar 5, Ekrem Sancaklı, Tarık Biberovic, Ahmet Düverioğlu 10, Şehmus Hazer 15, Pierre 3

Pınar Karşıyaka: Taylor 1, Colson 20, Tyus 12, Burak Can Yıldızlı, Roll 5, Blackmon 7, Yunus Emre Sonsırma 5, Berkan Durmaz 6, Mahir Ağva 8, Can Korkmaz 5

1. Periyot: 29-15

Devre: 48-30

3. Periyot: 71-49

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Fenerbahçe Beko'dan Pınar Karşıyaka'ya 22 sayı fark!
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