Bahçeşehir Koleji’ni Oğuz&Dekker sırtladı 101-80

Bentil’in yerine takıma dahil edilen Sam Dekker ilk maçında göz doldururken, Oğuz Savaş ile birlikte 41 sayı, 12 ribaunt ve 9 asiste imza attı
London Lions galibiyeti ile FIBA Europe Cup İkinci Tur grubuna iyi başlayan Bahçeşehir Koleji, ING BasketbolSüper Ligi'nde de Frutti ExtraBursaspor'u 101-80 yendi. Maça Egemen Güven'in sayıları ile başlayan konuk ekip, 6-14 öne geçti. Ancak Dekker ve Emir ile farkı eriten Kırmızı Ejderhalar, ilk bölümü 25-21 üstün tamamladı. Dekker ikinci periyotta da skor üretmeye devam etti ve Bahçeşehir farkı 10 sayıya (35-25) çıkardı. Buna Andrews ve Freeman'ın üçlükleriylecevap veren Bursaspor, devre sonundafarkı 6 sayıya çekti: 49-43.
LİGDEKİ ALTINCI GALİBİYET
İkinci yarıda da farkı tekrar çift hanelere taşıyan ev sahibi, son bölüme 72-60'lık avantajla girdi. Kırmızı Ejderhalar 32.04'te 79-63'ü bulunca mola alan Bursa, oyunu dengelese de farkı düşüremedi. Karşılıklı sayılardan sonra Bahçeşehir maçtan 101-80 galip ayrıldı ve bu sezon ligdeki 6. zaferinielde etti. Bentil'in yerine gelen SamDekker ilk maçında 21 sayı, 3 ribaunt ve 6 asist ile oynadı. Oğuz Savaş da ona 20 sayı ve 9 ribauntla eşlik etti.
'DOĞRU YOLDAYIZ'
BAHÇEŞEHİR Koleji Başantrenörü Erhan Ernak, galibiyetin ardından şu ifadeleri kullandı: "Kazandığımız için çok mutluyuz. Bildiğiniz üzere dört numaramızı gönderdik ve Sam Dekker aramıza katıldı. Onun gelişiyle birlikte basketbol tarzımızda da bazı değişiklikler yaptık. Pek fazla beraber çalışmafırsatımız olmadı ama iyi yolda olduğumuzudüşünüyorum. Eksiklerimizin dönüşü ve yeni oyuncularımızın adaptasyonuyla birlikte çok daha iyi olacağımıza inanıyorum.''