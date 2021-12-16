NBA’de Alperen ve Cedi Osman karşı karşıya geldi!

CLEVELAND ÜST ÜSTE 5. KEZ KAZANDI

NBA'e 11 karşılaşmayla devam edildi. Milli basketbolcular Cedi ile Alperen'in karşı karşıya geldiği mücadelede Cavaliers, Rockets'ı yenerek üst üste 5. galibiyetini elde etti.

Ev sahibi Cavaliers'ta Dean Wade 16 sayı, 10 ribaunt, Darius Garland 21 ve Isaac Okoro 20 sayı üretti. Cedi ise 8 sayılık katkı sundu. Rockets'ta 19 sayı, 11 ribaunt, 5 asistle "double double" yapan Alperen, sayı ve ribaunt bakımından kariyerinin en yüksek istatistiklerine ulaştı.